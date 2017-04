Carceri: Pompei, 200 detenuti sabato alla II Giornata regionale della misericordia degli istituti penitenziari della Campania

Saranno duecento i detenuti che, sabato 22 aprile, parteciperanno, nella città mariana, alla II Giornata regionale della misericordia degli istituti penitenziari della Campania. Ad ospitare l’incontro sarà nuovamente il santuario di Pompei, già méta, lo scorso anno, del Giubileo delle Carceri. Provenienti dai diversi istituti di pena campani, i detenuti si ritroveranno, dunque, nella basilica fondata dal beato Bartolo Longo che fece della sua vita una missione a favore dei bambini poveri, soli, orfani o abbandonati, ma, in particolare, a favore dei figli e delle figlie dei carcerati del suo tempo, per i quali fondò istituti e orfanotrofi. La preghiera, il silenzio, il confronto arricchito anche da alcune testimonianze, animeranno il pellegrinaggio, organizzato dal Provveditorato dell’Amministrazione penitenziaria, dal Centro di Giustizia minorile di Napoli e dai cappellani regionali delle carceri e divenuto un appuntamento annuale grazie alla Conferenza episcopale campana e alla pastorale carceraria della Chiesa di Napoli.

I detenuti si ritroveranno alle 9, nel piazzale “San Giovanni XXIII” del santuario, per dirigersi, poi, in corteo verso la basilica. Alle 10, prima del momento di preghiera, i pellegrini ascolteranno le testimonianze di tre detenuti, rispettivamente di un carcere maschile, femminile e minorile. Poi, la santa Messa celebrata per loro da mons. Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant’Angelo de’ Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia e delegato della Conferenza episcopale campana per le carceri.