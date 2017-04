Avvenire: i temi della prima pagina di domani 21 aprile. Biotestamento, vertice Trump-Gentiloni, nuovo corridoio umanitario, adozioni internazionali

È dedicata all’approvazione alla Camera in prima lettura del disegno di legge sulle Dichiarazioni anticipate di trattamento il titolo di apertura di “Avvenire”, che dedica alla controversa questione anche l’editoriale firmato da Giuseppe Anzani e un’intervista alla presidente del consiglio d’amministrazione dell’Ospedale Bambino Gesù Mariella Enoc che sottolinea, fra le altre, le contraddizioni riguardo alle forme di “obiezione” riconosciute ai singoli medici ma non alle strutture sanitarie.

Ampio spazio poi è dedicato al vertice alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il nostro premier Gentiloni. Accanto l’avvio di un nuovo corridoio umanitario per i profughi, attivato dalla Cei e da Sant’Egidio dall’Eritrea. In evidenza, infine, la nomina della nuova presidente della Commissione per le adozioni internazionali.