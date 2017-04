Tv2000: da domani il “Programma del Secolo”, game-show con protagonisti nonni e nipoti

Un game-show con protagonisti nonni e nipoti. È il “Programma del Secolo”, condotto dall’attore Michele La Ginestra, la nuova proposta di Tv2000, in onda a partire da domani, 20 aprile, ogni giovedì alle 21.05. Sei puntate in cui si proverà mettere a confronto due generazioni con la scanzonatezza del gioco unita al piacere del racconto. Nella prima puntata ospiti Adriano Pappalardo (caposquadra Nonni) ed Eleonora Cadeddu (caposquadra Nipoti) ma anche un ospite misterioso. “Come giocavano i nostri ottantenni da bambini e come giocano invece i bambini del 2017 ? Cosa mangiavano loro e cosa c’è oggi nelle nostre dispense? Per la prima volta nella storia – si legge in una nota di Tv2000 – la tecnologia ha cambiato così tanto il contesto in cui viviamo da rendere il passato lontanissimo. Non ci sono due generazioni più distanti dei nonni e dei nipoti di oggi, gli uni nati a cavallo della Seconda Guerra mondiale, gli altri agli albori di questo millennio. Fra i ‘babyboomer’ e i ‘millennial’, insomma, è passato il secolo più lungo della storia”.

Nel programma si sfideranno due squadre Senior (over 65) vs Junior (under 25) composte da 7 concorrenti, un caposquadra famoso (Vip) che cambierà di puntata in puntata, in relazione ai temi. Inoltre, in ogni puntata è previsto un ospite misterioso molto famoso (Big) e 2 ospiti non noti (1 senior e 1 junior), mischiati nel pubblico, che porteranno delle storie particolari. Ogni puntata approfondirà un tema: amare, lavorare, divertirsi, mangiare, vestirsi (moda e bellezza), viaggiare. Lo studio sarà una sorta di “astronave” – che viaggerà nel tempo attraverso la storia d’Italia – e insieme sarà un’arena, in cui si fronteggeranno le tribune delle due squadre, impegnate in una serie di giochi a colpi di ricordi, commenti, descrizioni del presente, storie. Al centro un “divano-plancia di comando”, dove il conduttore accoglierà i suoi ospiti, testimoni del passato e del presente.