Sinodo giovani: Pontificia Università Lateranense, giovedì 27 un confronto con il card. Maradiaga e Maria Elena Boschi

“Un Sinodo per i giovani. Percorsi-Aspettative-Attese”. È il titolo dell’iniziativa dalla Pontificia Università Lateranense che l’Ateneo propone giovedì 27 aprile 2017, ore 11.15, presso l’aula magna per un confronto con le prospettive giovanili. “L’evento si inserisce nell’itinerario di preparazione al Sinodo dedicato ai giovani – dice al Sir il rettore, mons. Enrico dal Covolo -. Più precisamente, l’intento è quello di intercettare le attese dei giovani nei confronti del Sinodo stesso. Per questo motivo non ci saranno conferenze, quanto piuttosto domande e risposte tra i relatori e i giovani. Per il medesimo motivo, accanto alla figura eminente del cardinale salesiano Oscar Rodriguez Maradiaga (arcivescovo di Tegucigalpa, Honduras, ndr), è stata collocata anche una voce ‘laica’, quella di Maria Elena Boschi (sottosegretaria di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, ndr), in modo da garantire un dibattito aperto anche ai risvolti politici e alla sollecitudine dei governi e dei parlamenti, non solo europei, riguardo alla questione giovanile”. L’appuntamento sarà moderato dal direttore di Avvenire, Marco Tarquinio.

Il primo appuntamento del cammino intrapreso dalla Pontificia Università Lateranense in vista del Sinodo dei giovani ha avuto come protagonista, il 4 aprile scorso, Enzo Bianchi, fondatore della Comunità monastica di Bose, che ha commentato “la vocazione del giovane ricco” dal Vangelo di Marco.