Regno Unito-Ue: Tajani (Parlamento europeo) domani incontra la premier May. Brexit al centro dei colloqui

(Bruxelles) Domani, 20 aprile, a Londra, il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani sarà il primo leader politico europeo a incontrare la premier del Regno Unito, Theresa May, dopo l’annuncio di elezioni anticipate il prossimo 8 giugno. “Il presidente – si legge in un comunicato – discuterà con la May della posizione del Parlamento europeo riguardo al Brexit”. La scorsa settimana “gli eurodeputati hanno votato a larghissima maggioranza una risoluzione che definisce le linee guida” dell’Assemblea per i negoziati. Nel pomeriggio Tajani incontrerà invece i rappresentanti delle ong che lavorano per tutelare i diritti dei cittadini europei che vivono in Gran Bretagna. Oggi Tajani ha incontrato il capo negoziatore della Commissione europea su Brexit, Michel Barnier, per discutere sulla visita a Londra. “Tajani e Barnier concordano che un patto sui diritti dei cittadini sia un presupposto importante per una collaborazione futura basata sulla fiducia e la cooperazione”. Tajani ha poi espresso la sua “fiducia” e il suo “pieno supporto” a Barnier, sottolineando “l’importanza del ruolo assegnato al Parlamento europeo durante e dopo i negoziati per il Brexit”.