Pasqua 2017: mons. Gallaro (Piana degli Albanesi), “la Risurrezione di Gesù occasione concreta di passare dalle tenebre alla luce”

“La Risurrezione di Gesù ha cambiato in modo radicale l’atteggiamento dei discepoli. Essi, che nel momento della passione avevano abbandonato Gesù, si ritrovano di nuovo insieme, ricompongono il gruppo dei dodici, esprimono la nuova comprensione di Gesù con inni di lode e di ringraziamento a Dio, sperimentano in se stessi una vita nuova e si sentono impegnati in una missione di testimonianza e di annuncio nello stesso ambiente che prima aveva visto la condanna di Gesù”. Lo sottolinea, nel messaggio di Pasqua, mons. Giorgio Demetrio Gallaro, vescovo dell’eparchia di Piana degli Albanesi. Per l’eparca, “la Risurrezione di Gesù interessa e coinvolge anche noi. È la possibilità concreta data da Dio a ogni uomo di passare dalle tenebre alla luce, dalla schiavitù alla libertà, dalla tristezza alla gioia, dalla disperazione alla speranza. È un evento che infonde coraggio alla nostra azione apostolica e a tutta la nostra presenza di Chiesa nel mondo finalizzata alla salvezza umana”. “Pienamente inseriti in questo mistero che celebriamo – è l’augurio di mons. Gallaro -, dobbiamo saperci presentare nel nostro ambiente saldi nella fede, fiduciosi nella speranza, operosi nella carità”.