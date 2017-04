Pasqua 2017: card. Montenegro (Agrigento), “crediamo che il bene è possibile e che la vita può sempre riprendere”

“Buona Pasqua è un augurio di cui tutti abbiamo bisogno”. L’arcivescovo di Agrigento, card. Francesco Montenegro, ha affidato gli auguri di Pasqua a un videomessaggio. “Vorrei davvero che questa Pasqua significhi risurrezione. Mettiamoci in piedi – ha esortato nel messaggio -: quando il Vangelo parla della Pasqua c’è sempre gente che corre. Corrono le donne, corrono i discepoli di ritorno dal sepolcro vuoto. Non rassegniamoci! Chi si rassegna non può far Pasqua – ha proseguito il porporato -: crediamo che il bene è possibile, crediamo nella forza della luce, crediamo che la vita può sempre riprendere”. A conclusione del messaggio, il cardinale riprende un’immagine cara gli agrigentini, quella del mandorlo in fiore che fiorisce anche in inverno. “Sarebbe bello – dice – se potessi regalare un ramo di mandorlo a ciascuno, per ricordare che ognuno di noi è quel fiore profumato che permette di rendere più bello quel pezzettino di mondo in cui abita”.