Papa Francesco: udienza, fa salire quattro bambini sulla “papamobile”. Il vento fa volare lo zucchetto

Ci sono quattro piccoli passeggeri a bordo della jeep bianca scoperta a bordo della quale il Papa si è affacciato in piazza San Pietro, puntuale alle 9.30 per l’appuntamento del mercoledì con i fedeli, che oggi gremiscono la piazza in ogni settore delimitato dalle transenne. Appena arrivato, infatti, Francesco ha fatto salire a bordo quattro bambini vestiti con il saio della Prima Comunione, due maschi e due femmine, che si sono goduti il giro della piazza, in una Roma baciata dal sole ma anche da un vento di tramontana insolito per le temperature di questo periodo. Il Papa, che indossa il cappotto, ha perso subito lo zucchetto, proprio a causa del vento. Presenti all’udienza, tra gli altri, anche fedeli provenienti dall’Argentina, uno dei quali ha mostrato al Papa una maglia con i colori bianco e azzurri della nazionale e il numero “5” stampato sopra. Durante il giro, una sosta speciale della jeep bianca scoperta per salutare una vecchietta in carrozzella, molto espansiva e sorridente, che ha quasi “strapazzato” Francesco per poter ricevere da lui un bacio. Molto variopinti gli striscioni, di cui alcuni scritti a mano dai ragazzi delle scuole, riconoscibili dai loro berrettini colorati. Il Papa ha sorseggiato anche oggi una tazza di mate che gli hanno offerto dalle transenne. Prima di compiere il tratto a piedi che lo conduce alla sua postazione al centro del sagrato, ancora adornato dai fiori gialli della Messa di Pasqua, il Papa si è rimesso lo zucchetto, poi volato di nuovo, e ha fatto scendere i quattro piccoli ospiti baciandoli uno ad uno.