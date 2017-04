Germania: Chiesa tedesca, auguri al nuovo vescovo di Magonza Kohlgraf. Card. Marx, “grande esperienza pastorale”

Soddisfazione in tutta la Germania per la nomina, da parte di Papa Francesco, del teologo pastorale e morale Peter Kohlgraf, a 108° vescovo di Magonza: succede al cardinale Karl Lehmann, che è andato in pensione l’anno scorso. Il presidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), il cardinale Reinhard Marx, si è congratulato con il futuro vescovo di Magonza: “Il vostro lavoro pastorale come sacerdote nell’arcidiocesi di Colonia è certamente un buon requisito e sarà importante per il vostro ufficio futuro”. Elogiandone l’esperienza pastorale e l’attività di consulente scolastico, il cardinale Marx ha evidenziato come la Dbk “si arricchirà con la conoscenza di un professore all’interno dei suoi ranghi”. Il cardinale ha ricordato il ruolo di docente di teologia pastorale presso l’Università cattolica di Scienze applicate e che “il suo lavoro sul matrimonio e le relazioni familiari e sul diaconato nella Chiesa hanno avuto una larghissima diffusione”. Nato nel 1967 a Colonia, il futuro vescovo proviene da umili origini. Suo padre era un muratore, la madre infermiera. Entrambi sono morti giovani. Sacerdote diocesano dal 1993, Kohlgraf è stato vicario parrocchiale a Wörrstadt e Alzey.

Il vescovo del Limburgo, diocesi confinante con quella di Magonza, mons. Georg Bätzing, in un video su Facebook ha detto: “Caro vescovo Peter, calorosi saluti dai tuoi vicini. Qualcosa di meglio non poteva accadere nella diocesi di Magonza”. Sempre da Facebook sono giunti gli auguri del Comitato centrale dei cattolici tedeschi (Zdk): “Vi giungano i migliori auguri e la benedizione di Dio per i nuovi compiti”.