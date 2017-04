Frati minimi: domani inizia a Roma il triduo per i festeggiamenti di San Francesco di paola

Inizierà domani il triduo per i festeggiamenti, a Roma, di San Francesco di Paola su iniziativa dei Frati Minimi. Festeggiamenti che si concluderanno domenica con una celebrazione eucaristica presieduta da mons. Georg Gänswein, prefetto della Casa Pontificia. Domani, in preparazione alla festa la prima giornata del triduo con la giornata dedicata alle vocazioni. Nel pomeriggio celebrazione eucaristica per gli istituti di vita consacrata presenti a Roma e che si ispirano al carisma dei Frati Minimi. Venerdì la giornata è dedicata al Terz’Ordine dei Minimi con la celebrazione, sempre nel pomeriggio, della Santa Messa per la fraternità romana del Terz’Ordine. Sabato giornata mariana con la Messa della Divina Misericordia e veglia di preghiera e adorazione eucaristica. Tutti i giorni, la Messa mattutina delle 8,30, sarà trasmessa in diretta da Tv2000. Il 25 aprile, in occasione del 75° anniversario dell’elevazione del titolo della chiesa a basilica minore a presiedere la liturgia eucaristica sarà il titolare della basilica, il card. Ennio Antonelli.