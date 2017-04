+++ Egitto: attentato Santa Caterina sul Sinai. Moussa (al-Azhar), “terrorismo non ha religione e patria” +++

(dagli inviati Sir al Cairo) – “Il terrorismo non ha religione, non ha patria, nessuna religione nel mondo può permettere l’uccisione delle persone. Al-Azhar ha diffuso una dichiarazione di forte condanna di questi atti terroristici compiuti verso tutti, verso i nostri cristiani in Egitto e in ogni altra parte del mondo”. Così Abdel Rahman Moussa, consigliere per le relazioni esterne del Grande Imam di Al Azhar, Ahmad al-Tayyib, commenta al Sir l’attentato di ieri sera al monastero di Santa Caterina, nel Sinai, uno dei luoghi simboli del cristianesimo in Medio Oriente, rivendicato dallo Stato islamico. Un agente, posto a guardia del monastero, è stato ucciso e altri quattro sono rimasti feriti. “Il terrorismo – dice Moussa in un’intervista al Sir in cui parla anche della prossima visita di Papa Francesco in Egitto, del 28 e 29 aprile, e della Conferenza di pace che si svolgerà in quei giorni – non distingue tra musulmani e non musulmani, ma mira a terrorizzare tutti e a creare un clima di instabilità. Lo sappiamo molto bene e stiamo cercando di fare fronte a questa ideologia e a questo tipo di azioni che sono totalmente contro l’islam e ogni tipo di religione. Stiamo lavorando duro per fronteggiare questi atti”.