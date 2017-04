Editoria: Uelci a Tempo di Libri. Domani presentazione settimo Rapporto sull’editoria cattolica

“Come è andato il mercato nel 2016 lo sappiamo. Ma i tanti mercati che tutti assieme fanno il mercato del libro quali sorprese, o conferme, ci hanno riservato?”: domanda cui potrebbe rispondere domani il settimo Rapporto sull’editoria cattolica, realizzato da Uelci (Unione editori e librai cattolici italiani), in collaborazione con l’Ufficio studi di Aie (Associazione italiana editori) e il Cec (Consorzio per l’editoria cattolica). La presentazione del rapporto è fissata per domani, giovedì 20 aprile, ore 13.30, alla Sala Bodoni – Pad. 2, nell’ambito della fiera milanese “Tempo di Libri”. “A fronte di un numero di lettori di libri religiosi sempre più esteso e importante (fonte Ipsos e Istat), che strada possono percorrere – si legge in una anticipazione – i soggetti interessati a questa filiera? Librerie religiose che ricercano il loro status di mercato e laiche sempre più disponibili a dare spazio al religioso, editori cattolici impegnati nella loro mission ed editori laici sempre più curiosi del segmento religioso”. E ancora, “l’offerta stessa del libro religioso trasforma la comunicazione a seconda dei canali distributivi che imbocca, compreso il sempre più imponente canale online che non disdegna di riconoscere alle vette del venduto i libri religiosi”.

Altri interrogativi interessano questo settore dell’editoria: “Come cambia il profilo del lettore di religione, quali domande guidano la sua lettura? Facile rispondere ‘la ricerca di senso’, ma come focalizzarla? Progetti editoriali o semplicemente cogliere al balzo i passaggi commercialmente significativi?”. Alla presentazione, e al correlato dibattito, interverranno Giovanni Peresson, responsabile Ufficio studi di Aie, e Roberto Alessandrini, capo redattore Edizioni Dehoniane Bologna. Uelci, presieduta da Gianni Cappelletto, è presente alla Fiera anche con un proprio stand, presso il Pad. 2, box H25-K26.