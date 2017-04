Diocesi: Vercelli, dal 20 aprile la festa patronale del Trompone di Moncrivello. Sabato la Messa celebrata dal vescovo di Ivrea

Cinque giorni di festa al santuario del Trompone (diocesi di Vercelli) dal 20 al 24 aprile per celebrare, come ogni anno, l’apparizione della Beata Vergine, avvenuta la prima domenica dopo Pasqua del 1562, a una donna ricurva e ammalata proveniente da Cigliano, Domenica Millianotto, guarita miracolosamente dalla Madonna. Le celebrazioni inizieranno con il triduo preparatorio, giovedì 20 aprile alle 21, proseguiranno venerdì con l’adorazione eucaristica notturna per i giovani invitati a trascorrere la notte con materassino e sacco a pelo, mentre il sabato vi sarà la processione dei fedeli delle parrocchie limitrofe dalle 20, e a seguire la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Edoardo Cerrato, vescovo di Ivrea. Domenica 23 aprile, alle 10.30 don Lorenzo Pasteris, parroco di Moncrivello, presiederà la Messa in santuario, a seguire il pranzo di solidarietà. Alle 15.30 il rosario; alle 16 mons. Mario Allolio, vicario generale della diocesi, celebrerà la Messa e dalle 17.15 presso la Sala Sant’Eusebio del complesso del Trompone si svolgerà lo spettacolo “Tra luci e ombre dalla ‘Millianotto’ a oggi”. Lunedì 24, dalle 14.30 si darà il via all’estrazione della “lotteria del Trompone”, il cui ricavato andrà a sostegno del progetto “Il Giardino delle stagioni” per rendere accessibile e usufruibile l’ampio parco adiacente al santuario, e creare anche un giardino terapeutico l’“Healing Garden”, per gli ospiti della nuova Rsa “Virgo Potens”. Ogni biglietto costa 1 euro ed è ancora possibile acquistarlo presso il complesso del Trompone, o attraverso i volontari e gli esercizi commerciali e le parrocchie della zona che aderiscono all’iniziativa.