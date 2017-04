Diocesi: Napoli, oggi pomeriggio s’inaugura a Cercola la mostra “Museo della Bibbia, libro di vita e di cultura”

Oggi pomeriggio, alle ore 17, a Cercola (Na), in occasione della commemorazione dei 500 anni della Riforma luterana, sarà inaugurata la mostra “Museo della Bibbia, libro di vita e di cultura”, organizzata dall’Ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Napoli e dalla Pontificia Facoltà teologica dell’Italia meridionale. Si tratta della prima tappa nell’arcidiocesi di Napoli di quello che è un vero e proprio museo itinerante, che raccoglie le più antiche edizioni della Bibbia (tra cui la rarissima prima edizione di Alberto da Castello del 1504), oltre a numerosi manoscritti e reperti antichi. La mostra, curata dal padre francescano Michele Perruggini, è articolata in tre percorsi espositivi: storico, bibliografico e iconografico. “La mostra biblica – ha dichiarato il card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la cultura – è uno straordinario strumento di conoscenza dell’orizzonte delle Scritture attraverso tre itinerari che s’intrecciano tra loro in armonia. La mostra ritrova così il trittico dell’esperienza biblica: Parola-Libro-Immagine, realtà immerse nella storia e nel mistero, in Dio e nell’uomo, nella vita e nella gloria”.

Durante i giorni dell’esposizione sono previsti tre incontri scientifici: il primo, dal titolo “La bibbia è un mito, una favola o un fatto storico?”, avrà luogo domani, 20 aprile, alle ore 20; venerdì 21 aprile, alla stessa ora, si cercherà di tracciare a grandi linee la trasmissione del testo biblico con l’esame delle versioni, delle traduzioni e della critica testuale; sabato 22 aprile, sempre alle ore 20, l’ultimo incontro, incentrato sulle sfide e sull’attualizzazione del testo biblico nel contesto contemporaneo. La mostra resterà aperta al pubblico tutti i giorni fino al 26 aprile, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.