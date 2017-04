Diocesi: Milano, domani messa di ringraziamento per visita di Papa Francesco. Sarà distribuito un volume a ricordo dell’evento

L’arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, presiederà domani, giovedì 20 aprile (ore 19), in duomo, la messa “per esprimere il ringraziamento al Signore per il grande dono ricevuto con la visita di Papa Francesco lo scorso 25 marzo”. “Sarà anche l’occasione – si legge in una nota della curia di piazza Fontana – per esprimere riconoscenza a tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita dell’evento: gli 850 Rol (Responsabili organizzativi locali) che hanno coordinato le iscrizioni nelle parrocchie, i 3700 volontari che hanno lavorato il 25 marzo, le forze dell’ordine, i sacerdoti”. La partecipazione alla messa “è rivolta anche a tutti i fedeli che hanno vissuto uno dei momenti della giornata straordinaria della visita di Papa Francesco”. A tutti coloro che saranno presenti in Duomo verranno regalati due ricordi della visita papale: un volume fotografico sulla visita curato dall’Ufficio comunicazione dell’Arcidiocesi e pubblicato dal Centro Ambrosiano, “Papa Francesco a Milano e nelle terre ambrosiane” (48 pagine grande formato, interamente a colori) e gli ultimi esemplari della sciarpa che ha colorato l’accoglienza del Pontefice.