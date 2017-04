Diocesi: Firenze, sabato 22 inizia il “cammino sinodale” sull’Evangelii gaudium

Il cammino sinodale della Chiesa fiorentina sull’esortazione apostolica di Papa Francesco “Evangelii gaudium”, indetto dal card. Giuseppe Betori, si aprirà ufficialmente sabato prossimo, 22 aprile, con una veglia di preghiera aperta a tutti, alle 21, nella chiesa di San Giovanni Battista all’Autostrada. In questa occasione – informa la diocesi – sarà anche consegnato il “mandato” agli animatori che, dopo i gli incontri di formazione in seminario, sono pronti per mettersi a disposizione di vicariati e parrocchie, movimenti e associazioni per coinvolgere tutta la diocesi in questo percorso di ascolto reciproco e di condivisione di doni ed esperienze. Nella lettera di indizione del cammino sinodale, il card. Betori fa riferimento al discorso pronunciato dal Papa nella cattedrale di Firenze, durante il Convegno ecclesiale nazionale, quando condivise il sogno di una Chiesa “lieta col volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza”. “Sognate anche voi questa Chiesa”, aveva aggiunto Francesco, dando una indicazione precisa: “Cercate di avviare, in modo sinodale, un approfondimento della Evangelii gaudium”. “A questo mandato la nostra Chiesa fiorentina, dopo che fin qui, nelle varie comunità, non sono mancati momenti di riflessione e confronto in questa prospettiva, intende ora dare una risposta unitaria e articolata in quello che ho definito ‘Cammino sinodale sulla Evangelii gaudium”, ha detto l’arcivescovo di Firenze nell’omelia della Messa crismale il Giovedì Santo: “Vogliamo creare occasioni di ascolto di ciascuno e di tutti, per giungere possibilmente a un consenso attorno ad alcuni essenziali spazi di azione su cui intervenire con scelte da condividere”.