Cyberbullismo: Salesiani Genova, oggi e domani tre incontri con don Fortunato Di Noto (Meter)

Don Fortunato Di Noto, fondatore di Meter, è il protagonista di tre appuntamenti promossi a Genova dall’Opera Don Bosco Sampierdarena. “Il problema del cyberbullismo e l’uso corretto del web” il tema dei tre incontri: due oggi, rispettivamente con genitori, educatori, formatori e insegnanti (ore 17,30), e con politici e cittadini (ore 21), e uno domani, con gli alunni delle scuole paritarie e statali di primo e secondo grado. “Il web è parte viva della stessa vita amplifica non solo le vicende positive ma anche quelle negative che possono aumentare le divisioni e le violenze. Educarsi è il giusto percorso per genitori, educatori, studenti e religiosi”, si legge in una nota. Esperto di newmedia, don Di Noto aiuterà a navigare bene senza naufragare. “Il cyberbullismo è uno dei fenomeni tristemente poveri e violenti non solo dei giovani. Prevenirlo e contrastarlo è un impegno educativo e non possiamo tirarci indietro”, sottolinea la nota.