Carcere: Roma, a Rebibbia si inaugura domani la panetteria dei detenuti

Una panetteria dove lavoreranno i detenuti della terza casa circondariale di Roma Rebibbia, per “accorciare la distanza tra la società civile e quella ristretta”: si inaugura domani pomeriggio nel quartiere di Rebibbia, in via Bartolo Longo 82, all’esterno delle mura del carcere, la Terza Bottega finanziata con i fondi della Cassa delle ammende del Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria), insieme ai Panifici Lariano e Farchioni Olii. Saranno utilizzate materie prime provenienti anche dall’agricoltura biologica, per realizzare pane fresco di varie tipologie, dolci freschi e pasticceria secca, paste fresche ripiene e secche. Nel laboratorio vi sono forni, impastatrici, taglierine e confezionatrici di ultima generazione, per ridurre l’impatto ambientale. Attualmente vi lavorano 8 detenuti in possesso di qualifica professionale rilasciata dalla Regione Lazio ma in futuro si prevede di aumentarne il numero. Tutto è finalizzato “al futuro reinserimento nel tessuto socio-lavorativo esterno”.