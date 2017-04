Associazioni: Azione cattolica, Pina De Simone è il nuovo direttore di “Dialoghi”

È Pina De Simone il nuovo direttore della rivista “Dialoghi”, il trimestrale di attualità, fede e cultura promosso dall’Azione cattolica italiana, in collaborazione con l’Istituto per lo studio dei problemi sociali e politici “Vittorio Bachelet” e con l’Istituto per la storia dell’Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia “Paolo VI”. Con il numero 1-2017 fresco di stampa che ospita il dossier “La democrazia in trasformazione”, Piergiorgio Grassi (già docente di filosofia e di sociologia all’Università di Urbino, dove ha diretto l’Istituto “Italo Mancini”) dopo sette anni di direzione passa il testimone a Pina De Simone (docente di etica e di filosofia delle religioni alla Facoltà teologica dell’Italia Meridionale). Un avvicendamento nella continuità della linea editoriale portata avanti dalla rivista fin dalla nascita, diciassette anni fa, sotto la direzione prima di Luigi Alici e poi di Luciano Caimi. A partire “dalla prospettiva di laici credenti”, si legge in un comunicato, l’équipe redazionale con il contributo di noti specialisti affronta in ogni suo numero temi specifici, “dall’immigrazione alla sinodalità, dalla libertà di espressione all’ecumenismo, dall’analisi dei conflitti su scala mondiale alla costruzione del bene comune, con la costante attenzione al rigore della riflessione e la capacità di ascoltare opinioni diverse”. Perché oggi, di fronte alla complessità di “un mondo multiculturale e altamente conflittuale” occorre non cedere “alle semplificazioni, agli slogan, alle mistificazioni”, ma fare i conti “con le contraddizioni e le emergenze del reale, fidando in una Parola che è lampada per i passi di ciascuno”.