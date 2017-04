Adolescenti e internet: “Il Ponte” (Avellino), sabato un convegno su “Media, violenza e minori”

“Media, violenza e minori”. È il tema del convegno organizzato dal settimanale diocesano di Avellino “Il Ponte”, diretto da Mario Barbarisi, e dall’Ordine dei giornalisti della Campania. L’appuntamento è per sabato 22 aprile, con inizio alle ore 9.30, presso il Circolo della Stampa, ad Avellino. “La decisione di approfondire il rapporto degli adolescenti con internet – si legge in una nota – è nato a seguito dei numerosi episodi di cronaca che hanno visto i minori protagonisti fragili, bisognosi di una guida in grado di comprendere il corretto uso della tecnologia”.

Secondo recenti studi sarebbero “oltre 60 le ore al mese, trascorse davanti ad un dispositivo collegato alla rete. La maggior parte sono connessi soprattutto da smartphone e tablet, che battono di gran lunga i personal computer”. Oggi i cellulari sono utilizzati per diversi fini: “Circa un’ora della giornata è dedicata ai social network (Facebook, Twitter, Instagram…), 30 minuti per la navigazione in internet, di durata minore il tempo impiegato per le app dei giochi, per l’ invio di sms e per effettuare le chiamate. Quest’ultime sono in gran parte sostituite dalle videochiamate (Skype) e da messaggi di testo e audio, o brevi video, tramite l’applicazione Whatsapp”. “Se l’uso dei new media presenta dei rischi, costituisce anche una eccellente opportunità di crescita e di conoscenza”, prosegue la nota, ricordando che saranno tutti questi aspetti al centro del convegno di sabato. Dopo i saluti del direttore de “Il Ponte”, Mario Barbarisi, consigliere nazionale della Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc), seguiranno gli interventi di Giuseppe Saccone, presidente della Camera penale irpina, Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania, Antonio Iannaccone dell’Università degli studi di Salerno, il dottor Michele Zizza dell’Huffington Post e dell’Università di Roma La Sapienza, Gianni Colucci, segretario provinciale sindacato dell’Ordine dei giornalisti.