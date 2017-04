Teologia: Cti, a maggio convegno a Roma su “La Bibbia e le donne a partire dalla Riforma”

In occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario della Riforma, il Coordinamento teologhe italiane (Cti) organizza il 5 e 6 maggio a Roma il convegno internazionale “La Bibbia e le donne: 500 anni di cambiamenti” (Facoltà valdese di teologia). Collocato nell’ambito del progetto “La Bibbia e le donne” e realizzato con il sostegno della Tavola Vvldese, il convegno intende evidenziare l’apporto che la Riforma ha dato alla comprensione del testo sacro e, soprattutto, a nuove linee interpretative da parte delle donne. Una ventina di esperte ed esperti di area tedesca, anglo-americana e italiana metteranno a confronto analisi e prospettive di studio in un periodo di lunga durata che va dal pensiero di Lutero alle Chiese del Risveglio, per arrivare allo stato odierno dell’esegesi femminista. Dopo i saluti, il 5 maggio alle 9, di Fulvio Ferrario (Facoltà valdese) e Cristina Simonelli (Cti), ad inaugurare i lavori saranno Letizia Tomassone e Adriana Valerio. Tra i relatori, Lothar Vogel parlerà di donne predicatrici a partire da Lutero, mentr Susanna Peyronel affronterà il tema “Donne e Bibbia all’inizio della Riforma”. Charlotte Methuen si soffermerà sull’uguaglianza uomo-donna e sul punto di vista al riguardo di Lutero. Venerdì verrà presentato il progetto “Il catalogo del materiale biblico italiano (secoli XV – XVII)”. Sabato si parlerà, tra l’altro, di voci, sogni e visioni; di un modello di predicazione femminile nell’Italia di fine’800, di “Bibbia della donna”. Nel pomeriggio una tavola rotonda su “Teologia femminista e Bibbia: Chiese a confronto” coordinata dalla biblista Marinella Perroni.