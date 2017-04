Salute: Policlinico Gemelli, domani l’Open day donna

Informazione, prevenzione e attenzione per la salute femminile a 360°: questi i motivi che ispireranno l’Open day donna, una intera giornata dedicata domani, mercoledì 19 aprile, promossa dalla Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli di Roma in occasione della seconda Giornata nazionale della salute della donna promossa dal Ministero della salute e che sarà celebrata sabato 22 aprile (www.giornatasalutedonna.it). Domani nella hall del Gemelli, dalle ore 9 alle 17, gli specialisti del Polo Scienze salute della donna e del bambino, diretto da Giovanni Scambia, offriranno gratuitamente e senza prenotazione consultazioni per la prevenzione e la cura di diverse patologie della donna, come salute riproduttiva, endometriosi e uroginecologia, e dei disturbi ad esse legati. “Tutelare la salute della donna – dichiara Scambia – significa prendersi cura di un’intera famiglia. Il Policlinico A. Gemelli è sempre più impegnato a porre una particolare e specifica attenzione, a livello clinico e di ricerca, alle patologie propriamente femminili, un tema di crescente interesse generale e strategico per l’intero Servizio sanitario nazionale”.

La giornata si aprirà alle ore 9 con un incontro dedicato al counselling preconcezionale per la salute riproduttiva femminile al quale seguirà alle ore 12 la tavola rotonda “La salute riproduttiva femminile: l’importanza della prevenzione preconcezionale”. Quindi alle ore 14 si terrà la tavola rotonda “La donna e l’endometriosi: ombre e luci sui livelli essenziali di assistenza (Lea)” alla quale seguirà alle ore 15 un incontro dedicato al counselling sull’endometriosi. Per l’intera mattinata, ore 9-14, presso il Centro di medicina e chirurgia ricostruttiva pelvica femminile del Policlinico Gemelli (piano 9 – O) si potrà partecipare a incontri di counselling per la diagnosi e il trattamento delle cistiti acute e croniche, dell’incontinenza urinaria, del prolasso dell’utero e degli organi pelvici.