Regno Unito: May (premier), a sorpresa annuncia elezioni anticipate l’8 giugno

Elezioni anticipate a sorpresa in Gran Bretagna l’8 giugno: le ha annunciate oggi la premier, Theresa May, in un discorso alla nazione dinanzi al numero 10 di Downing Street, dopo averle ripetutamente escluse in precedenza. Finora May, succeduta alla guida del governo e dei conservatori a David Cameron senza passare per le urne dopo la sconfitta dell’allora primo ministro al referendum sulla Brexit del 23 giugno, aveva sempre detto di voler arrivare in fondo all’attuale legislatura, destinata in teoria a concludersi nel 2020. Oggi, invece, ha dato l’annuncio delle elezioni anticipate, dopo una riunione del Consiglio dei ministri. May ha spiegato questo cambiamento per dare “certezza e stabilità” al Regno Unito di fronte alle resistenze attribuite alle opposizioni e alla Camera dei Lord sul divorzio dall’Ue. Ma un peso sulla scelta di andare subito al voto lo hanno avuto anche i sondaggi favorevoli che danno i conservatori avanti di 21 punti sui laburisti (e quindi destinati ad ampliare la maggioranza di 21 seggi). La premier britannica ha aggiunto di aver preso la decisione “solo da poco tempo e con riluttanza”, ma ha assicurato che si batterà “con determinazione” in campagna elettorale. Le elezioni anticipate andranno ora formalizzate in parlamento. Anche i laburisti si sono detti favorevoli alle elezioni. “Domani votiamo per le elezioni, portiamo avanti i nostri piani

per la Brexit e i nostri programmi alternativi per il governo e poi lasciamo che sia il popolo a decidere”, ha concluso May.