Portogallo: Bragança-Miranda, messaggio vescovo Cordeiro per Giornata diocesana gioventù. Attesa per visita Papa a Fatima

Il vescovo di Bragança-Miranda ha invitato i giovani della propria comunità a partecipare alla “Giornata diocesana della gioventù”, che si svolgerà il 5 e 6 maggio prossimi nella località di Carrazeda de Ansiães. “Sarà una grande occasione per ritrovarci insieme a Maria e, come ha fatto lei, lodare anche noi le meraviglie che Dio realizza nelle nostre anime”, ha affermato mons. José Cordeiro. Nel video pubblicato online e nelle reti sociali della diocesi, il vescovo ha infatti spiegato che l’evento intende precisamente inserirsi “nel contesto dell’Anno ma-riano della Chiesa transmontana, e del centenario delle apparizioni di Fatima”, che sarà celebrato da Papa Francesco il 12 e 13 maggio, appena una settimana dopo la “Giornata diocesana della gioventù”. Concludendo il proprio appello, mons. Cordeiro si è rivolto ai giovani con la frase “Conto su di te”, volendo ricordare la sfida lanciata a tutti i giovani dal Santo Padre a essere agenti di cambiamento, mediante il messaggio: “Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente (Lc. 1, 49)”, inviato loro in occasione della XXXII Giornata mondiale della gioventù (Domenica delle Palme, 9 aprile 2017).