Pasqua 2017: mons. Viola (Tortona), “gioire della presenza attuale del Risorto”

“Celebrare la Pasqua vuol dire gioire della presenza attuale del Risorto” nella forza “della sua Parola che non ha perso di efficacia, nel dono dei Sacramenti che contengono la stessa potenza dei suoi gesti, nell’assemblea radunata nel suo nome”. Lo afferma monsignor Vittorio Francesco Viola, vescovo di Tortona, nel messaggio per le festività pasquali. “Oggi come allora – osserva – , tutto rinasce: non un’idea ma un fatto”. Così la Pasqua “ci raggiunge come un evento di risurrezione dentro la nostra vita” che “ci riguarda come singoli e come comunità: la nostra Chiesa potrà rinnovarsi solo a partire dalla novità della Pasqua, tornando continuamente a godere della presenza del Risorto nella Parola e nei Sacramenti per riconoscerlo nei fratelli”. Per il vescovo, “i nostri limiti, le nostre fatiche, i nostri peccati, le nostre resistenze sono il luogo dove il Signore della vita vuole mostrare la sua potenza sulla morte”. “Non facciamoci ingabbiare da schemi vecchi, dalla prigione del ‘si è sempre fatto così’, dalla disillusione dei nostri ripetuti fallimenti, dalla paura del nuovo”, l’esortazione conclusiva di Viola che annuncia l’imminente inizio della visita pastorale.