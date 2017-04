Pasqua 2017: mons. Catella (Casale Monferrato), “sentire e vivere con Qualcuno che cammina insieme con noi”

Poter sperimentare, come i discepoli di Emmaus, che “l’amore può illuminare di senso la vita, che l’amore genera sempre la vita”. Per questo “Pasqua sia sentire e vivere con Qualcuno che cammina insieme con noi”. È l’augurio espresso dal vescovo di Casale Monferrato, mons. Alceste Catella, nel videomessaggio per gli auguri pasquali alla diocesi. “Desidero entrare nelle vostre case non per invadere la vostra intimità, né per valutare o giudicare qualcosa o qualcuno”, afferma il vescovo, aggiungendo che “desidero, invece, condividere le vostre gioie e le vostre sofferenze”.

Richiamando l’episodio dei discepoli di Emmaus, mons. Catella ha ricordato che lungo la strada “qualcuno si è avvicinato a loro, e quel Qualcuno è Gesù”. Così, dopo i giorni di disperazione e tristezza per “la condanna immeritata e ingiusta, la morte atroce e la sepoltura di Gesù”, i due – osserva il vescovo – capiscono “che la vita può avere senso”. “La Pasqua – conclude mons. Catella – è Qualcuno che conosce bene la nostra situazione e la nostra condizione umana, si affianca a noi, cammina con noi, immette vita là dove sembra non essercene, immette speranza là dove sembra che non ce ne sia più, apre possibilità di cammino, di progetto, di rinnovamento là dove sembra che più niente sia possibile”.