Pasqua 2017: card. Bassetti, “abbiamo bisogno di speranza”

“C’è bisogno di Pasqua, abbiamo bisogno di Lui Risorto, abbiamo bisogno di speranza”. È quanto afferma l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il cardinale Gualtiero Bassetti, nel messaggio alla diocesi per la Pasqua. “Siamo sconcertati per le notizie che ci arrivano dalla Siria, dove quasi ogni giorno tanto sangue innocente viene versato”, osserva il cardinale, ricordando che “alla vigilia di Pasqua hanno perso la vita in un attentato dei profughi che stavano lasciando il loro Paese a causa della guerra: ‘La carne di Cristo fatta a pezzi’, come più volte ha detto il Papa”. “Dinanzi al susseguirsi di tutte queste tragedie senza fine – rivela Bassetti – ho davvero paura che potrebbe colmarsi la misura del tino di Dio di cui parla l’Apocalisse e guai se trabocca qualcosa da quel tino”. “La Risurrezione come l’incarnazione di Cristo figlio di Dio sono i punti essenziali della nostra fede. Quel sepolcro vuoto è diventato il segno della potenza di Dio”, rileva l’arcivescovo, invitando ad avere “coraggio”. Un messaggio “per tutti, in particolare le persone che portano una croce pesante, per quelli che cadono e non riescono ad alzarsi, per coloro che, come il cireneo, si fanno carico anche dei pesi degli altri e sanno asciugare le lacrime, come la Veronica, sui volti doloranti dei fratelli”. “La Madre di Gesù, che stava ai piedi della Croce, porti la consolazione a quelle famiglie che hanno difficoltà di relazioni, di affetti a causa di separazioni, di insicurezza del lavoro e di precarietà economica”, conclude Bassetti.