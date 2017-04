La Civiltà Cattolica: Milano, il 23 aprile p. Spadaro a “Tempo di libri” per parlare dei “4mila fascicoli” della “rivista ponte”

Domenica 23 aprile il direttore de “La Civiltà Cattolica”, p. Antonio Spadaro, sarà alla Fiera di Milano Rho per partecipare all’incontro “La Civiltà Cattolica: 4mila fascicoli di una ‘rivista ponte'”, promosso e organizzato da Ancora editrice nell’ambito di “Tempo di libri” (dalle ore 11.30). Quattromila quaderni in 167 anni di vita, e ora in 5 lingue: italiano, francese, inglese, spagnolo e coreano. Questo è oggi “La Civiltà Cattolica”: l’11 febbraio 2017 è uscito il numero 4.000, con una veste grafica speciale e in copertina un biglietto autografo del Papa, che ha così fatto i suoi auguri a una “rivista ponte, di frontiera e di discernimento”. Nata nell’aprile 1850, “La Civiltà Cattolica” è la rivista culturale più antica d’Italia, un unicum nella storia delle riviste culturali. Durante l’udienza concessa da papa Francesco al Collegio degli scrittori e ai collaboratori, lo scorso 9 febbraio, il Pontefice ha indicato come temi forti “le crisi più complesse e urgenti, la geopolitica, le sfide dell’economia e la grave crisi umanitaria legata al dramma delle migrazioni”. Immutato negli anni il rapporto di fiducia con il Papa. Nel 2013, dalla collaborazione tra Àncora editrice e “La Civiltà Cattolica” è nata la collana Crocevia, che vede ad oggi oltre venti titoli pubblicati, in cui gli scrittori gesuiti offrono, in forma accessibile ma competente, riflessioni sui luoghi del sapere e del vivere che interpellano la società e la cultura contemporanee. Di questo e altro parleranno domenica p. Spadaro e Marco Garzonio, presidente della Fondazione culturale Ambrosianeum.