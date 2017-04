Immigrazione: a Roma un incontro sull’accordo tra Italia e Libia

Il “memorandum” che l’Italia ha stipulato con la Libia in materia di immigrazione sarà al centro del dibattito che si svolgerà a Roma il 20 aprile (ora 19.30, via Valeriano 3F), organizzato da Laboratorio 53 onlus nell’ambito del ciclo di formazione “Teorie e pratiche dell’incontro con richiedenti asilo”. Ne parleranno Salvatore Fachile e Giulia Crescini, dell’Associazione studi giuridici immigrazione (Asgi). Una strategia “basata su un’ottica sempre più restrittiva e miope del diritto d’asilo – spiegano i promotori dell’iniziativa -, su misure di identificazione di massa, costruzione di nuovi Centri di rimpatrio (ex Cie), soppressioni di grado di giudizio, controllo sociale delegato agli operatori dell’accoglienza”. Asgi sottolinea che “gli accordi bilaterali di riammissione sono stipulati in forma semplificata e segreta”, con “conseguenze sulle vite dei migranti e sulle politiche europee di esternalizzazione”.