Giovani: Università europea di Roma, il 27 aprile seminario per imparare ad affrontare senza ansia l’esame di maturità

“Obiettivo maturità” è il tema del seminario che l’Università europea di Roma promuove e ospita il prossimo 27 aprile (via degli Aldobrandeschi 190 – ore 15) per “aiutare i ragazzi – si legge in un comunicato – a superare l’esame con profitto, senza ansia o paura”.

L’incontro – per gli studenti del quinto anno delle scuole superiori – sarà “un allenamento specifico, una sessione intensiva di preparazione all’esame, con l’obiettivo di liberare le potenzialità dei giovani, vincendo timori e freni”. Alle 15 Luigi Russo, docente di storia medievale presso l’Ateneo, offrirà consigli pratici per scrivere la tesina di maturità articolandola in modo interessante e scientificamente esatto, e fornirà indicazioni e riferimenti per redigere la bibliografia, fornendo i giusti riferimenti. Il docente sarà inoltre a disposizione per supervisionare, in sede, le bozze di tesina che gli studenti vorranno eventualmente portare con sé. Seguirà alle 16 un incontro con Massimo Marchisio, docente di processi cognitivi e decisionali all’Università europea di Roma, che spiegherà come affrontare lo stress, gestire l’ansia e superare la prova orale. Marchisio accompagnerà gli studenti in un percorso coinvolgente, all’insegna della creatività e della libera immaginazione, per allargare gli orizzonti, riscoprire e affermare le proprie potenzialità senza timori.