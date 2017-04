Evangelizzazione: Milano, dal 29 aprile l’incontro nazionale dei giovani delle cellule parrocchiali

“Io scelgo te… spalanca il cuore al mondo!” è lo slogan del secondo incontro nazionale dei giovani delle cellule parrocchiali di evangelizzazione che si danno appuntamento dal 29 aprile al 1° maggio prossimi a Milano, nella basilica di Sant’Eustorgio, dove tutto è iniziato nel 1987. Molte sono, infatti, le cellule che oggi vivono ed evangelizzano in tutto il mondo. Un folto gruppo di esse è costituito da giovani tra i 18 e i 35 anni. Più di 130 di loro si troveranno nella diocesi ambrosiana per formarsi, condividere, ascoltare, pregare. Ad animare la tre giorni saranno don Samuele Biondini di Città di Castello e don Valentino Iezzi di Pescara; il predicatore designato agli insegnamenti è don Giacomo Pavanello dell’Associazione internazionale Nuovi Orizzonti e nominato dal Papa missionario della Misericordia lo scorso anno, durante il Giubileo. Dopo l’Annunciazione, si legge in un comunicato, la giovane Maria “non si chiude in casa, ma con la forza dello Spirito Santo si mette in viaggio, perché sa che il Signore le ha assicurato la sua presenza e il suo sostegno”. Di qui le parole di Papa Francesco, nel messaggio per la XXXII Gmg dal titolo “Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente”: “Quando Dio tocca il cuore di un giovane, di una giovane, questi diventano capaci di azioni veramente grandiose”. Per questo, concludono gli organizzatori, occorre “mettersi in cammino per conquistare il mondo con il cuore spalancato, umiltà profonda e fede incrollabile, confidando nella presenza forte e gloriosa di Gesù che ci ama comunque, anche quando non siamo all’altezza della sua chiamata”.