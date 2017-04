Diocesi: Pavia, domani si apre la Settimana Agostiniana. Al centro dell’attenzione i tre libri del “De Trinitate”

“Quest’anno il tema della Settimana Agostiniana riguarda gli ultimi tre libri del De Trinitate, i più affascinanti. Infatti Agostino trova nelle facoltà dell’uomo le vestigia del mistero trinitario per avvicinarsi per quanto possibile a Dio”: lo afferma il priore della comunità Agostiniana pavese, padre Antonio Baldoni, in relazione alla settimana che si apre domani, mercoledì 19 aprile, con la concelebrazione presieduta da mons. Corrado Sanguineti, vescovo di Pavia. “La Lectio – prosegue Baldoni – si svolgerà nell’aula magna dell’Università per ricordare la visita di Benedetto XVI a Pavia nel 2007”. Il 21 sera, alle ore 21, il gruppo “Cristo uomo nuovo” offrirà una proposta in musica sulla figura di Agostino, eseguita per la prima volta: si tratta di una novità nel contesto della Settimana Agostiniana, rivolta in particolare ai giovani. Il 22, sempre alle 21, altra proposta musicale, questa volta classica, con la proposizione di mottetti seicenteschi. La settimana si chiuderà lunedì 24 aprile con la festa della conversione di Agostino: al termine dell’Eucarestia presieduta dal vescovo ausiliare di Milano, mons. Erminio De Scalzi, le reliquie saranno rimesse nel luogo consueto all’interno dell’altare del presbiterio. Durante la Settimana Agostiniana sarà possibile ammirare una mostra sulla visita a Pavia di Benedetto XVI, allestita nel chiostro del convento.

Il biblista don Gianluigi Corti, presidente del Comitato Pavia Città di Sant’Agostino, pone l’accento su due anniversari: “La Settimana Agostiniana di quest’anno si caratterizza per due date. Da una parte essa è la quarantanovesima, si tratta dunque di una edizione che potremmo chiamare vigilare in quanto siamo ormai alle soglie del giubileo d’oro di questa iniziativa nata dalla sollecitudine del beato Paolo VI al vescovo di Pavia mons Angioni perché nella città dove sono custoditi i resti mortali di Agostino si facesse qualcosa per onorane la memoria in modo da dare di nuovo la parola al grande dottore della Chiesa”. L’altra data riguarda il fatto che “dieci anni fa, proprio durante la Settimana Agostiniana, Papa Benedetto XVI venerò personalmente le reliquie del vescovo di Ippona in una indimenticabile visita pastorale a Pavia. Questa seconda circostanza ci invita a raccogliere con responsabilità e con coraggio gli sproni che il Santo Padre ci diede in quella circostanza a fare di Pavia una città dalla quale Agostino parla ancora e ci proietta dunque al di là del piacevole e grato ricordo della visita ricevuta”. Per ulteriori informazioni: http://santagostinopavia.wordpress.com/