Diocesi: Nardò-Gallipoli, oggi pomeriggio mons. Filograna ordina diacono Giovanni De Giorgi

Il vescovo di Nardò-Gallipoli, monsignor Fernando Filograna, oggi pomeriggio ordinerà diacono il seminarista Giovanni Ermanno De Giorgi. L’ordinazione diaconale, che sarà ospitata alle 18 presso la parrocchia san Michele Arcangelo di Nerviano, sarà la prima di tre ordinazioni. Dopo quella di oggi, sono in programma quelle dei seminaristi Luca Grande, lunedì 8 maggio presso la parrocchia santa Maria degli Angeli a Nardò, e di Simone Napoli, venerdì 19 maggio presso la parrocchia san Martino di Tours a Taviano. L’annuncio è stato dato dallo stesso mons. Filograna al termine della Messa Crismale. “Auguro a ciascuno di questi giovani – ha affermato il vescovo – di restare innamorati di Gesù Cristo. Che come innamorati non smettano mai di cercarlo”. “Lo troveranno ogni giorno – ha aggiunto – visitando le periferie esistenziali, servendo i poveri, gli ultimi. Siate felici”. “Gli ordinandi – si legge in una nota – hanno scelto le parrocchie come luogo per la loro ordinazione diaconale, in segno di gratitudine alle comunità che, insieme alle loro famiglie e ai formatori che si sono susseguiti a Nardò e presso il Pontificio Seminario Maggiore Pugliese a Molfetta, li hanno visti crescere e rafforzarsi nella fede e nella vocazione”.