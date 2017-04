Cooperazione: Comunità Sant’Egidio, oggi a Parigi accordo con governo francese su pace, dialogo, migranti, cristiani perseguitati

Verrà firmato oggi pomeriggio a Parigi, al Quai d’Orsay, un accordo di cooperazione tra la Comunità di Sant’Egidio e il ministero degli Affari esteri francese. Dopo l’apertura dei corridoi umanitari e la collaborazione per la riconciliazione in Centrafrica e in altre situazioni di conflitto, questo accordo, si legge in un comunicato, “costituisce un importante riconoscimento delle attività internazionali di Sant’Egidio da parte del governo francese e sarà firmato dal ministro Jean-Marc Ayrault e dal presidente della Comunità Marco Impagliazzo”. Nel testo dell’accordo trovano spazio temi “su cui già da anni è in corso una collaborazione tra la Francia e Sant’Egidio: pace, dialogo interreligioso, accoglienza di migranti e rifugiati, protezione dei cristiani in situazione di minoranza”.