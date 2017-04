Colombia: dieci tonnellate di aiuti dalla Chiesa alla popolazione alluvionata di Mocoa

Dieci tonnellate di aiuti (alimenti, cuscini, coperte, prodotti per l’igiene personale, vestiti) sono giunti in questi giorni alla popolazione di Mocoa attraverso l’azione solidale della Chiesa colombiana e in particolare grazie alla Caritas. Lo afferma il vescovo di Mocoa, mons. Luis Albeiro Maldonado Monsalve. La città del dipartimento meridionale del Putumayo sta cercando di risollevarsi dopo che all’inizio del mese è stata sommersa dal fango: una tragedia che ha causato oltre trecento vittime. Questa settimana numerosi ragazzi hanno fatto ritorno a scuola. In un’intervista apparsa ieri sul sito della Conferenza episcopale colombiana il vicario generale della diocesi di Mocoa, padre Luis Fernando Carvajal, che in queste settimane ha coordinato il comitato creato dal vescovo, sottolinea che stanno giungendo aiuti da tutte le parti del Paese e dall’estero ed evidenzia l’importanza del lavoro di circa ottanta volontari, che scaricano i prodotti, li destinano alla popolazione, visitano le abitazioni e i centri di accoglienza.