Avvenire: i temi della prima pagina di domani 19 aprile. Viaggio del Papa in Egitto, voto anticipato in Gran Bretagna, intervista a Beppe Grillo, fine vita

“Avvenire” dedica l’apertura all’annuncio che il patriarca ortodosso Bartolomeo accompagnerà Papa Francesco nel suo viaggio in Egitto a fine aprile. Un evento nel segno dell’ecumenismo cristiano, per la pace e anche per il dialogo con l’islam: ne scrive con un’analisi approfondita Stefania Falasca. L’articolo di fondo è affidato al politologo Vittorio E. Parsi, che commenta il voto anticipato in Gran Bretagna. “Si tratta innanzitutto di ricevere un’investitura politica diretta per poter trattare il divorzio inglese dall’Unione da una posizione più solida – scrive lo studioso dell’Università Cattolica -: un successo elettorale dei Conservatori capeggiati dalla signora May (apertamente e senza riserve favorevole alla Brexit) avrebbe anche il significato di un secondo referendum implicito e convincerebbe gli ex partner europei che è il popolo inglese nel suo complesso a voler lasciare un’Unione mai troppo amata. Lei stessa verrebbe finalmente percepita non come la soluzione transitoria post-Cameron, ma come la leader che, piuttosto che intestarsi la vittoria di altri (lo UKip), è l’artefice della più complicata e delicata partita politico-istituzionale giocata dalla Gran Bretagna dai tempi del suo ingresso nella Cee”. A cento pagina, un grande titolo per l’intervista a Beppe Grillo, leader del Movimento Cinque Stelle. In una delle sue rarissime conversazioni con i giornali amati-odiati, il numero uno del Movimento illustra quella che nei suoi progetti è la strategia potenzialmente capace di portare il M5S alla guida del Paese. Nello spazio Agorà-cultura, un richiamo all’inserto che “Avvenire” dedica a “Tempo di Libri”, la Fiera dell’Editoria italiana che si apre a Milano. E poi titoli per il caso vaccini scatenato dalla trasmissione “Report” e il progetto di legge sulle Dat che riprende il cammino parlamentare.