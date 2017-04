Arte sacra: Roma, giovedì 20 nella basilica di San Giovanni dei Fiorentini inaugurazione del gruppo scultoreo “Il Battesimo di Cristo” di Francesco Mochi

Giovedì 20 aprile, alle ore 19, presso la basilica di San Giovanni dei Fiorentini, a Roma, si terrà la cerimonia di inaugurazione del gruppo scultoreo “Il Battesimo di Cristo” di Francesco Mochi, con la presentazione del terzo vano della basilica nuovamente destinato a cappella battesimale con la posa in opera delle colossali sculture. L’evento, organizzato dal Museo dei Fiorentini diretto da mons. Luigi Veturi, è la conclusione della prima parte del progetto, nato dalla sinergia fra Museo dei Fiorentini e Museo di Roma con l’apporto e la supervisione della Soprintendenza Belle Arti, Architettura e Paesaggio per il comune di Roma, e vedrà la partecipazione del segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin. Interverranno i curatori del progetto “Colossale” Lucia Calzona, Simone Ferrari e Federica Pirani.

Lo scultore Francesco Mochi realizza il gruppo colossale “Il Battesimo di Cristo” per San Giovanni Battista dei Fiorentini a Roma fra il 1634 e il 1644. Per mutata disposizione dei committenti e per la decisione di cambiare il disegno dell’Altare Maggiore – dove era destinata, affidato alla maestria di Borromini – l’opera inizia a peregrinare di luogo in luogo per quasi 400 anni passando da Palazzo Falconieri fino a Ponte Milvio – dove tutt’ora sono presenti le copie delle statue – fino ad approdare, insieme con altre due scultore di Mochi – i Santi Pietro e Paolo, previsti per San Paolo fuori le Mura e poi finiti a Porta del Popolo – nell’atrio del Museo di Roma di Palazzo Braschi. Nel 2016 nasce il progetto “Colossale” alla scopo di riportare l’opera dove era stata concepita. Alla inaugurazione del Battesimo di Cristo nella basilica di San Giovanni dei Fiorentini seguirà quindi la conclusione dell’operazione, attraverso la ricollocazione dei Santi Pietro e Paolo a San Paolo fuori le Mura.