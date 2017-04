90 anni di Benedetto XVI: mons. Turazzi (San Marino-Montefeltro), “le sue parole e il suo magistero sono per noi ancora fonte di ispirazione”

“Santo Padre, tutta la diocesi la ricorda con immutato affetto e con infinita gratitudine”. Comincia con queste parole il telegramma che il vescovo di San Marino-Montefeltro, monsignor Andrea Turazzi, ha indirizzato al Papa emerito Benedetto XVI in occasione del novantesimo compleanno. “Sente la sua presenza nella Chiesa, pur nel nascondimento del chiostro, una incomparabile ricchezza e motivo di sicurezza spirituale ed ecclesiale”, prosegue il vescovo, ricordando come sia “indimenticabile la sua giornata fra noi”. “Le sue parole e il suo magistero – assicura mons. Turazzi – sono per noi ancora fonte di ispirazione”. “Ci porti, Santo Padre, nella sua preghiera: le affidiamo soprattutto i giovani, le famiglie – soprattutto quelle in difficoltà – e i responsabili della cosa pubblica”, conclude il vescovo.