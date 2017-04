Pasqua 2017: card. Nzapalainga (Bangui), “le nostre sofferenze ritrovano una dimensione salvifica nel rinnovamento operato da Dio”

“Ciò che abbiamo vissuto in Centrafrica ha lasciato delle cicatrici. Per i nemici della pace, queste cicatrici sono segni di vittoria. Sì, ma si tratta soltanto di una vittoria apparente; poiché nello stesso modo in cui Dio è intervenuto nella vita di Gesù Crocifisso salvandolo dalla morte, a Pasqua è Egli stesso che agisce sulle nostre vite per risuscitarci con le nostre cicatrici, per confondere i nostri avversari. Di conseguenza, le nostre cicatrici, le nostre sofferenze, le nostre ferite ritrovano una dimensione salvifica nel rinnovamento operato da Dio”. Lo scrive sul Sir il card. Dieudonné Nzapalainga arcivescovo di Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana, in una riflessione per la Pasqua.

“La resurrezione – riflette – comporta una missione che consiste nel vivere secondo quello sguardo differente che il destino del Figlio dell’uomo ci fa rivolgere al mondo. Partendo da lì, abbiamo il compito di proiettare uno sguardo nuovo sui luoghi antichi: le cose antiche, in quanto illuminate da Gesù, possiamo superarle, attraversarle. L’odio e la violenza, per esempio, poiché in Gesù ho imparato a sconfiggerli, posso superarli”. E, dunque, “sfuggiamo al regno dell’odio per sottometterci da adesso in poi, liberamente, al regime dell’amore”. “Una delle caratteristiche della Pasqua – prosegue – è il perdono. La novità della risurrezione consiste nella presa di coscienza che Gesù, ancora oggi, ci solleva dalle nostre pene e dalle nostre sofferenze”. Perciò “accettiamo di lasciare che Cristo ricostruisca il nostro essere, la nostra coscienza” e impegniamoci – conclude – “a ricostruire l’amicizia, la fratellanza sul fondamento del cuore e dello spirito nuovo che Gesù ci dà”.