Papa Francesco: a messa di Pasqua, “se il Signore è risorto, come mai succedono tante disgrazie?”

“Se il Signore è risorto, come mai succedono queste cose? Come mai succedono tante disgrazie, malattie, traffico di persone, tratte di persone, guerre, distruzioni, mutilazioni, vendette, odio? Ma dov’è il Signore?”. Lo ha detto Papa Francesco nell’omelia della Messa celebrata oggi, Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore, sul sagrato della Basilica Vaticana. “Ieri ho telefonato a un ragazzo con una malattia grave, un ragazzo colto, un ingegnere e parlando, per dare un segno di fede, gli ho detto: ‘Non ci sono spiegazioni per quello che succede a te. Guarda Gesù in Croce, Dio ha fatto questo col suo Figlio, e non c’è un’altra spiegazione’. E lui mi ha risposto: ‘Sì, ma ha domandato al Figlio e il Figlio ha detto di sì. A me non è stato chiesto se volevo questo’. Questo ci commuove – ha aggiunto il Santo Padre -, a nessuno di noi viene chiesto: ‘Ma sei contento con quello che accade nel mondo? Sei disposto a portare avanti questa croce?’. E la croce va avanti, e la fede in Gesù viene giù. Oggi la Chiesa continua a dire: ‘Fermati, Gesù è risorto’. E questa non è una fantasia, la Risurrezione di Cristo non è una festa con tanti fiori. Questo è bello, ma non è questo è di più; è il mistero della pietra scartata che finisce per essere il fondamento della nostra esistenza”.