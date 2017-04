Terremoto: ieri a Pizzoli (Aq) la tradizionale processione del Venerdì Santo accompagnata della Banda di Accumoli

In segno di solidarietà con le vicine popolazioni terremotate del reatino, ieri a Pizzoli (Aq) la tradizionale processione del Venerdì Santo è stata accompagnata dalle musiche eseguite dalla Banda di Accumoli. “La scelta di invitare la Banda di Accumoli – si legge in una nota – è stata fatta dalla comunità parrocchiale dell’Alta Valle dell’Aterno per continuare a dimostrare fattiva solidarietà, vicinanza concreta e sentita, alle popolazioni colpite dal sisma dei mesi scorsi”. “Per i componenti della Banda di Accumoli, venire a Pizzoli ha rappresentato anche un’occasione per riunirsi, per ritrovarsi – ha spiegato il parroco, don Claudio Tracanna – in quanto molti sono sfollati a causa del terremoto e sono ospitati in varie strutture alberghiere della costa marchigiana e delle zone interne del reatino”. Al termine della processione anche il sindaco di Pizzoli, Giovannino Anastasio, ha voluto rivolgere un augurio e un incoraggiamento ai bandisti di Accumoli presenti in paese.