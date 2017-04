Pasqua 2017: mons. Tessarollo (Chioggia), “tutta la vita del cristiano è ‘pasquale’, cioè continuo passaggio dalla morte alla vita”

“Tutta la vita del cristiano è ‘pasquale’ cioè continuo passaggio e rinnovamento dalla morte alla vita, partecipazione alla lotta e alla vittoria di Cristo sul peccato nell’impegno quotidiano per una vita rinnovata, in vista della costruzione dell’uomo nuovo”. È quanto afferma il vescovo di Chioggia, monsignor Adriano Tessarollo, nel messaggio per la Pasqua pubblicato dal settimanale diocesano “Nuova Scintilla”. “Celebriamo la Pasqua per rievocare il ricordo d’un fatto avvenuto, cioè la morte e la risurrezione di Cristo e l’offerta anche a noi del passaggio dalla presente vita mortale a quella immortale”, rileva il vescovo che, per spiegare cosa significhi “spogliarci dell’uomo vecchio e rivestirci dell’uomo nuovo”, richiama le parole di san Paolo: “Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo”. “Il significato della Pasqua non lo inventiamo noi, ma lo attingiamo dalla Parola di Dio”, ammonisce Tessarollo, augurando che “sia vera Pasqua nella nostra vita di tutti i giorni e non di un solo giorno”.