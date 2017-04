Pasqua 2017: mons. Russo (Fabriano-Matelica), “la tua vita diventa un dono e trova senso solo se ti doni”

“Se sei di Cristo, la tua vita diventa un dono e trova senso solo se ti doni. Ed il dono richiede necessariamente la morte di te stesso. Ma è una morte salutare. E in tutte le parole del Vangelo, se accolte, trovi una dinamica di morte e di risurrezione. Si aprono davanti a te degli scenari dal fascino inenarrabile, che non avresti mai pensato di attraversare”. Lo scrive il vescovo di Fabriano-Matelica, monsignor Stefano Russo, nel messaggio di auguri per la Pasqua. Ricordando una scena vista recentemente in tv, il vescovo rileva che “attraverso di essa, veniva messa in evidenza la necessità, da parte dell’uomo, di vivere con pienezza la propria esistenza, non avendo paura di perdere anche il bene più prezioso, la propria vita”. “In ognuno di noi è presente quell’inquietudine esistenziale che lo porta alla continua ricerca di qualcosa che possa dargli soddisfazione, e fargli sperimentare la libertà”, prosegue Russo, affermando che “è Gesù Cristo” a soddisfare questa inquietudine. “Chi lungo la strada ha incontrato Gesù Cristo e lo ha riconosciuto come il Figlio di Dio, ha la possibilità, seguendolo, di fare della sua vita un’avventura”, aggiunge, ma “per seguirlo ci vuole il coraggio di sfidare se stessi, le proprie convinzioni e convenzioni”. Per Russo, “‘l’uscire fuori’ a cui continuamente ci sollecita Papa Francesco diventa veramente segno di misericordia, se è prima di tutto espressione di quell’uscire fuori da te stesso che comporta la morte del proprio io, per lasciar vivere Gesù solo, la sua Parola”.