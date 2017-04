Pasqua 2017: Patriarca Bartolomeo I, “la nostra gioia si regge sulla certezza della vittoria di Cristo”

“La nostra gioia si regge sulla certezza della vittoria di Cristo. Abbiamo l’assoluta certezza che il bene prevale, poiché Cristo è venuto nel mondo ‘e uscì vittorioso per vincere’ (cfr. Ap 6,2)”. È quanto scrive il Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I nel messaggio per la Pasqua Ortodossa, che quest’anno coincide con quella della Chiesa Cattolica. “Viviamo dentro un mondo nel quale i mezzi di comunicazione globale diffondono continuamente incresciose informazioni su azioni terroristiche, su guerre in diversi luoghi, su fenomeni naturali catastrofici, di problemi a motivo del fanatismo religioso, di fame, del problema dei profughi, di malattie incurabili, di povertà, di oppressioni psicologiche, di senso di insicurezza e di altre situazioni spiacevoli legate a queste”, prosegue Bartolomeo, rilevando che “di fronte a queste ‘croci’ quotidiane, che noi uomini portiamo con ‘lamenti’, arriva la nostra Santa Madre Chiesa Ortodossa a rammentarci che possiamo essere felici, poiché il nostro principe Cristo è il loro vincitore, è il portatore della gioia, colui che allieta ogni cosa”. “Questo messaggio del predominare della vita sulla morte, della vittoria della luce gioiosa della lampada pasquale sul buio della confusione e dello sfacelo, delle afflizioni e dei problemi, attraverso la luce della Resurrezione che non ha tramonto, il Patriarcato Ecumenico lo annuncia all’intero mondo e chiama tutti gli uomini a viverlo”.