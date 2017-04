Pasqua 2017: negli Stati Uniti molte antiche usanze, dalle messe dell’alba alla “caccia alle uova”. Il ruolo delle comunità immigrate

Pasqua in America. Il significato della solennità è lo stesso in tutto il mondo, ma negli Stati Uniti le tradizioni sono peculiari. Per esempio le veglie pasquali di mezzanotte spesso si protraggono più a lungo di quelle italiane. A Pasqua, infatti, negli Stati Uniti è tradizione celebrare anche battesimi e riti d’iniziazione cristiana degli adulti. Comuni sono pure le cosiddette messe dell’alba: hanno luogo di primissima mattina, per ricordare l’arrivo delle donne alla tomba di Gesù. Si svolgono per lo più all’aperto, nei cortili delle chiese, in parchi o cimiteri. L’orario stabilito è tale per cui il sole sorge durante la messa. Per i bambini il periodo pasquale è legato alla leggendaria caccia alle uova di Pasqua. Queste sono solitamente uova sode pitturate di vari colori, ma anche di plastica, con dentro qualche soldino, oppure caramelle e cioccolatini. I dolciumi sono un regalo tradizionale di Pasqua, davvero atteso dai bambini dopo qualche settimana di fioretti anche alimentari. Per quanto riguarda le usanze pasquali degli adulti, di solito si scambiano gli auguri, telefonate e mazzi di fiori. E si riuniscono per il pranzo pasquale. Una vivacità particolare nelle celebrazioni liturgiche si deve alle comunità immigrate, spesso cattoliche, siano esse messicane, italiane, polacche o irlandesi.