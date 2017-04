Pasqua 2017: mons. Viola (Tortona), “la nostra Chiesa potrà rinnovarsi solo a partire dalla novità della Pasqua”

“La nostra Chiesa potrà rinnovarsi solo a partire dalla novità della Pasqua”. È quanto afferma il vescovo di Tortona, monsignor Vittorio Viola, nel messaggio alla diocesi in occasione delle festività pasquali. Annunciando che nelle prossime settimane inizierà la visita pastorale, mons. Viola rileva che “i nostri limiti, le nostre fatiche, i nostri peccati, le nostre resistenze sono il luogo dove il Signore della vita vuole mostrare la sua potenza sulla morte”. “Non facciamoci ingabbiare da schemi vecchi, dalla prigione del ‘si è sempre fatto così’, dalla disillusione dei nostri ripetuti fallimenti, dalla paura del nuovo”, aggiunge il vescovo, osservando che la “Pasqua ci raggiunge come un evento di risurrezione dentro la nostra vita, volendo rinnovarci interiormente non in una vaga e ormai disillusa speranza di un cambiamento, ma nella reale possibilità di una vita nuova nello Spirito”. “Nell’incontro tra di noi, pastore e gregge, abbiamo la certezza della sua presenza – conclude mons. Viola – occasione propizia per crescere insieme nell’esperienza sempre nuova della vita del Risorto”.