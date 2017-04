Pasqua 2017: mons. Satriano (Rossano-Cariati), “sia opportunità di rinascita, personale e comunitaria”

“La Pasqua sia opportunità di rinascita, personale e comunitaria”. È l’augurio che l’arcivescovo di Rossano-Cariati, monsignor Giuseppe Satriano, esprime nel messaggio per gli auguri pasquali. “Il Risorto desidera ravvivare una fede che si va spegnendo, mentre il mondo attende annunci di liberazione e di gioia”, osserva l’arcivescovo, rilevando che “oggi come ieri, anche la nostra fede assume le sembianze di una candela che va spegnendosi”. Secondo mons. Satriano, invece, “la vita attende di esplodere nei cuori, per le strade delle nostre città, nei processi sociali troppo invischiati di morte, nei percorsi educativi spesso rassegnati e consegnati alla mediocrità del ‘così fan tutti'”. “La vita desidera esplodere – aggiunge – per aprire nuovi varchi di speranza, rompendo gli argini delle nostre difese fatte di perbenismo e di ipocrisia, per consegnare frutti maturi e gustosi”. “La vita esplode se ci lasciamo afferrare da Cristo, seguendolo per le vie impervie e luminose dell’amore vero, mediante scelte ricche di apertura e donazione”, conclude mons. Satriano, evidenziando che “la Pasqua desidera generare la rivolta della vita su ogni forma di morte e attende noi per attuarla”.