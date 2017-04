Pasqua 2017: mons. Pacomio (Mondovì), “facciamo spazio in noi agli altri”

“Facciamo spazio in noi agli altri: i nostri cari di casa, i vicini, i bisognosi, i tribolati di ogni razza, di ogni lingua”. È l’invito espresso dal vescovo di Mondovì, mons. Luciano Pacomio, in occasione della Pasqua. Nel messaggio alla diocesi, il vescovo afferma che “possiamo davvero confermarci, l’un l’altro, che il Signore è con noi: il vivente, il vivificante”. “Il suo soffrire e morire – prosegue Pacomio – ci rivela le drammatiche possibilità della violenza umana (invidia, arrivismo, destabilizzazione, capacità omicida) e la possibilità vera, esperimentabile di venire incontro e sanare i nostri limiti, debolezze, fragilità, miserie”. Il vescovo invita a riscoprire “i due grandi annunci del ‘Discorso della Montagna’ al capitolo 7”: “tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i Profeti” (Mt 7,12) e “Non chiunque mi dice: ‘Signore, Signore’ entrerà nel Regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli” (Mt 7,21). “Gesù ci conceda di fare la sua divina e vivificante volontà – conclude mons. Pacomio – e ci aiuti a vivere l’offerta di noi stessi a Lui e con Lui per amore, e ad aiutare in ‘spirito e verità'(Gv 4,24) tutti coloro che condividono con noi brandelli di vita o che incontriamo nel nostro ‘piccolo’ cammino”.