Pasqua 2017: mons. Lagnese (Ischia), “vieni fuori dalle tue tenebre e lascia che Lui ti riporti alla vita”

“Vieni fuori dalle tue tenebre e lascia che Lui ti riporti alla vita”. È l’invito espresso dal vescovo di Ischia, monsignor Pietro Lagnese, nel messaggio di auguri in occasione della Pasqua. Per spiegare cosa significhi che “Cristo è risorto” e per rispondere alle domande “come posso risorgere anche io? Come posso fare perché la mia vita io non la viva più come una condanna a morte?”, mons. Lagnese richiama l’episodio della risurrezione di Lazzaro. Gesù grida a Lazzaro: “vieni fuori”. “Con quel grido – osserva il vescovo – sembra dirgli: “prendo io il tuo posto. Muoio per te. Entro io nella morte perché tu possa venirne fuori'”. “Carissimi, Lazzaro sono io, sei tu, siamo tutti noi”, prosegue il vescovo, evidenziando che “anche a noi, l’amico Gesù grida: ‘vieni fuori’. Vieni fuori dalla tua tomba, dalle tue tenebre, dalle tue piccole sicurezze; vieni fuori dai tuoi pregiudizi, dai tuoi egoismi e dalle tue logiche di morte”.