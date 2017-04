Pasqua 2017: mons. Bodo (Saluzzo), “è il natale dell’umanità”

“La Pasqua è il natale dell’umanità. Nella morte e nella risurrezione del Signore c’è la nascita di una storia nuova. Qui siamo alle radici ultime della speranza”. Ad affermarlo è il vescovo di Saluzzo, mons. Cristiano Bodo, nel messaggio alla diocesi in occasione della Pasqua. La risurrezione di Cristo, rileva il vescovo, “è la notizia dell’anno, dei secoli, della storia. L’unica destinata a rimanere per sempre mentre il tempo consegna tutto all’oblio di un passato senza ritorno”. “Se per assurdo si cancellasse questa ‘notizia’ dall’agenda della storia – prosegue Bodo – sarebbe buio per l’umanità; sarebbe la morte di ogni speranza; la morte resterebbe solo morte”. Secondo il vescovo, “la notizia è per tutti, ma è soprattutto per quelli in cui rimangono le ferite aperte di un prolungato venerdì santo e tarda a venire l’alba del giorno nuovo. E sono molti, vicini e lontani”. “Trasmettere a costoro, con verità, l’augurio di buona Pasqua – conclude Bodo – significa far sentire con gesti concreti l’amicizia di Dio: con la solidarietà, la condivisione, la pacificazione, il farsi prossimo. Perché la notizia arrivi davvero a tutti”.